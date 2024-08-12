Фото В Греции бушуют лесные пожары: тысячи человек вынуждены покинуть дома и эвакуироваться

С субботы в Греции вспыхнуло 45 пожаров, семь из которых потушить не удалось.

Опасный пожар вечером в воскресенье бушевал неподалеку от Афин. Из-за него власти отдали распоряжение об эвакуации жителей нескольких городов.

Греция в этом году пережила самые жаркие июнь и июль в истории метеорологических наблюдений, и министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции Василис Кикилиас предупредил, что опасная жаркая погода продолжится.

Жителей Марафона в воскресенье призвали эвакуироваться в прибрежный город Неа-Макри. Распоряжение об эвакуации получили жители Варнавас и Грамматико.

В Варнавасском регионе Восточной Аттики пожар распространился на территорию соснового леса, вынудив сотни людей эвакуироваться как минимум из восьми деревень.

Пожарная служба предупредила, что сохраняется опасная ситуация, так как сильный ветер способствует быстрому распространению пламени.

К борьбе с огнем привлечены более 400 пожарных, 29 самолетов и вертолеты.

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