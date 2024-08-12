ФОТО Олимпийские игры в Париже завершились по-голливудски

Фото: Латвийская делегация на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже

Латвийские флаги на заключительной церемонии на парижском стадионе Stade de France несли Эрнест Зеболдс (BMX-фристайл) и спринтер Гунта Вайчуле. Флаг Франции нес регбист Антуан Дюпон, а флаг США - пловчиха Кэти Ледеки.

После выступления главы оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанга президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, что за Олимпийскими играми в Париже следило более половины населения планеты, и назвал их "сенсационными".

Начиная с Игр 1920 года происходит традиционная передача олимпийского флага организаторам следующих Игр. Он был передан мэру Лос-Анджелеса Карен Басс, а затем - американскому актеру Тому Крузу, получившему мировую известность благодаря съемкам в голливудских блокбастерах, таких как "Миссия невыполнима".

Круз на тросе спустился с крыши стадиона на 80 000 мест. Затем он сел на мотоцикл с прикрепленным сзади олимпийским флагом. А далее был показан видеоролик, в котором актер привозит олимпийский флаг в Лос-Анджелес, по пути прыгнув с парашютом.

ФОТО: Голливудский актер, звезда сериала "Миссия невыполнима" Том Круз участвует в церемонии закрытия Олимпиады в Париже



В церемонии также приняли участие музыкальная группа Red Hot Chili Peppers, американская певица Билли Айлиш и американский рэпер Snoop Dogg. Затем олимпийский огонь был потушен.



Олимпийский флаг вновь будет поднят на открытии зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии.



Олимпийские игры прошли во Франции с 26 июля по 11 августа: в программу Игр вошли 32 вида спорта и было разыграно 329 комплектов медалей. На парижских Играх Латвию представляли 29 спортсменов в 14 видах спорта: медалей они не завоевали.



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