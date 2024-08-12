Фото В Японии бушует тропический шторм "Мария"

Шторм в понедельник утром достиг японской префектуры Иватэ, недалеко от города Офунато.

Изначально он классифицировался как "сильный тропический шторм", что на один уровень ниже тайфуна, однако днем в понедельник его сила снизилась до "тропического шторма".

В префектуре Иватэ пока не поступала информация о пострадавших или серьезных повреждениях. Ночью в префектуре около 315 000 человек получили от самоуправлений предупреждения и призывы эвакуироваться, и примерно 2000 человек провели ночь в местных убежищах.

В городе Кудзи за 24 часа до утра понедельника выпало 368 миллиметров осадков, что является самым большим показателем с 1978 года, когда в этом городе начали регистрировать метеорологические даты. Город также призывал срочно эвакуироваться примерно 8300 жителей, которые живут вдоль реки.

Метеорологическое агентство призвало жителей региона к бдительности, так как возможны оползни, внезапно могут начаться наводнения и выйти из берегов реки, возможны сильные порывы ветра и большие волны на море.

Шторм медленно движется в северо-западном направлении. Ожидается, что он пересечет Японию и вечером достигнет Японского моря.

На севере Японии из-за шторма были отменены авиарейсы. Авиакомпания Japan Airlines сообщила, что отменила 78 внутренних рейсов, а компания ANA отменила восемь рейсов.

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