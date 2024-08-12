По наводке эстонцев Lidl снял в Латвии с продажи поддельный продукт

Эстонское общество профессиональных пчеловодов (EKMÜ), которое последние несколько лет интенсивно работает над очисткой эстонского рынка меда, привлекло к борьбе коллег из Латвии и Литвы. В сотрудничестве им удалось убрать с продажи поддельный мед из сети Lidl, пишет Rus.Postimees.
EKMÜ разослала отзыв о меде Mazurskie miody, который продавался в Lidl и уже убран из продажи в Эстонии, коллегам в Латвии и Литве. В Латвии местная организация пчеловодства передала результаты испытаний, отправленные EKMÜ, компании Lidl, после чего Lidl сняла продукт с продажи.
Союз пчеловодов Литвы обратился в местный Сельскохозяйственный и продовольственный департамент с просьбой провести экстренную проверку.
"Результаты анализов не соответствуют требованиям, установленным лабораторией QSI, и в пчеле обнаружены атипичные сахара", - заявили на прошлой неделе в Обществе пчеловодов Литвы. По итогам анализа надзор обязал Lidl снять продукт с продажи.
"Это показывает, что даже у небольшого сектора есть силы, чтобы выступить за справедливый рынок, - сказал председатель EKMÜ Марио Кальвет. - Когда в 2018 году мы начали брать случайные образцы меда из торговых сетей, возникло подозрение, что каждая третья банка импортного меда, попавшая на прилавки Эстонии, может быть поддельной. Теперь местный мед покрывает потребность, торговые сети более осведомлены, а эстонский рынок достаточно хорошо контролируется по сравнению с Европой: в течение последних четырех-пяти лет Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) последовательно проверяет мед, представленный в магазинах, и отправляет образцы в Германию для исследования ядерного магнитного резонанса".
EKMÜ также внесла свой вклад в создание новой методологии ДНК меда. Именно для этого уникального в мире теста президент Европейской ассоциации профессиональных пчеловодов (EPBA) Бернхард Хойвель приедет в Эстонию послезавтра, 14 августа, с 30 пробами меда, взятыми из немецких торговых сетей.
Вместе с представителями профессиональных пчеловодов их отвезут в Тартуский центр развития технологий здравоохранения для анализа ДНК. На месте будет вестись видеосъемка для документального фильма о расследовании подделки меда.
По словам Кальвета, поддельный мед - это не просто обман потребителя, поддельные товары могут быть потенциально опасны для покупателей. "Тесты ECMWF и государственного надзора показывают, есть ли в банке мед, - сказал он. - Тесты не показывают, что на самом деле находится в банке. Мошенники могут использовать не только сахар, но и искусственные подсластители. Пока мы не узнаем, что на самом деле находится в банке, мы не можем утверждать, что она безопасна. Потребуется время, чтобы убрать фальсификат с прилавков, но мы будем продолжать действовать до тех пор, пока на рынке будет только настоящий мед".
Поддельный мед - это глобальная проблема, которая особенно затрагивает местную пчеловодческую отрасль в странах, где государственное регулирование не защищает рынок. Например, проверка, проведенная в 2023 году, показала, что 46 процентов меда, импортируемого в Европу, является фальсифицированным. Есть рынки, где 100 процентов меда - фальсификат.
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