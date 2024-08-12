По наводке эстонцев Lidl снял в Латвии с продажи поддельный продукт

По словам Кальвета, поддельный мед - это не просто обман потребителя, поддельные товары могут быть потенциально опасны для покупателей. "Тесты ECMWF и государственного надзора показывают, есть ли в банке мед, - сказал он. - Тесты не показывают, что на самом деле находится в банке. Мошенники могут использовать не только сахар, но и искусственные подсластители. Пока мы не узнаем, что на самом деле находится в банке, мы не можем утверждать, что она безопасна. Потребуется время, чтобы убрать фальсификат с прилавков, но мы будем продолжать действовать до тех пор, пока на рынке будет только настоящий мед".