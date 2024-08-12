За "утонувший" на стоянке во время бури Range Rover выплатят возмещение в размере 83 000 евро

Несмотря на то, что прошло уже почти две недели после разрушительной бури, нанесенный ею ущерб по-прежнему подсчитывается. Страховое общество Balta получило более 2200 заявлений на возмещение ущерба. В данный момент предприятие готовится выплатить одну из наибольших компенсаций - около 83 000 евро - в виде компенсации за повреждения автомобиля Range Rover 2024 года выпуска.
Транспортное средство было повреждено, когда во время ливня затопило подземную автостоянку. Несмотря на то, что владельцы здания пытались сдержать приток воды, создав вал из мешков с песком, ливни были слишком сильными, поэтому их попытки не увенчались успехом.
Автомобиль находился полностью под водой трое суток, поэтому безвозвратно были повреждены не только все электронные блоки и блоки управления, но и салон, двигатель и другие важные детали. Гарантия производителя в таких случаях не действует. В рамках независимой экспертизы было констатировано, что обеспечить качественный ремонт невозможно - автомобиль буквально нужно производить заново. Поэтому было принято решение списать его, компенсировав владельцу полную стоимость транспортного средства.
"До сих пор Balta получила 78 заявок на возмещение, связанных с повреждением автомобилей в результате ливней. Большую часть транспортных средств можно отремонтировать, однако несколько будут списаны.
Мы установили уже пять таких автомашин, в том числе фактически новый Range Rover стоимостью 83 000 евро. Это одно из самых больших подсчитанных возмещений, которое мы выплатим клиенту за нанесенные недавней бурей повреждения. По прогнозам, общая сумма возмещений превысит 3,5 миллиона евро", - рассказал руководитель отдела управления частным капиталом и специальными продуктами Balta Арманд Лагонс.
Циклон, подошедший к Латвии с юга с сильными дождями и штормами вечером 28 июля и продолжавший бушевать около 24 часов, нанес разнообразный ущерб: были затоплены первые этажи и подвалы зданий, поваленные ветром деревья и ветки повредили здания и автомобили, а в некоторых случаях конструкции крыш не выдержали сильного ветра.
Было зафиксировано значительное количество относительно небольших повреждений, например, попадание дождевой воды через внешние стены зданий в результате сильного дождя. Однако есть и значительный ущерб: многие объекты недвижимости были затоплены на несколько дней из-за наводнения, в результате чего были повреждены полы и мебель, а также возможно повреждение фундамента зданий; автомобили получили серьезные повреждения как в результате наводнения, так и в результате поломки деревьев и веток деревьев; у некоторых транспортных средств повреждены крыши.
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