За требование взятки осуждены бывшие сотрудники Maxima Latvija, в компании это прокомментировали

Приговор вступил в силу. Агентство LETA выяснило, что по делу виновными признаны бывший руководитель группы категорий товаров Maxima Latvija Янис Шенфелдс, а также Александр Иванов и Евгений Жернов.

Комментарий Maxima Latvija

Руководитель по коммуникации Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле отметила TVNET, что добросовестное и прозрачное предпринимательство является основной ценностью Maxima Latvija и предприятие имеет нулевую толерантность по отношению к недобросовестным действиям.

"В Maxima Latvija разработана как политика сотрудничества партнеров, так и политика предотвращения коррупции с целью обеспечить добросовестную, соответствующую обоюдным интересам бизнеса практику сотрудничества с партнерами, поставщиками и другими вовлеченными сторонами", - рассказала Дупате-Угуле.

"Более 6 лет назад Maxima Latvija заподозрила в недобросовестных действиях одного из работников. Мы сразу же проинформировали Госполицию, которая начала расследование дела. В ходе всего процесса мы тесно сотрудничали с правоохранительными органами в расследовании. Мы благодарны всем вовлеченным сторонам за разрешение этого дела и привлечение виновных к ответственности ", - резюмирует Дупате-Угуле.