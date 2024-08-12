Видео Освобожденная из тюрьмы в РФ Грайнер принесла США золотую медаль

В борьбе за золотые медали США разгромили сборную Франции со счетом 67:66 (15:9, 10:16, 20:18, 22:23), отпраздновав восьмую подряд победу на олимпийском турнире.

Завоевав свою третью золотую олимпийскую медаль, Грайнер, один из лидеров команды, не могла сдержать эмоций. Спортсменка, которая когда-то отказалась встать во время исполнения национального гимна, сейчас стояла, прижав руку к груди и вытирая слезы.

DALLA PRIGIONIA ALL'ORO OLIMPICO 🥹🥇🏀🇺🇸



La stella della WNBA, Brittney Griner, è stata prigioniera in Russia con l'accusa di spaccio internazionale e una condanna a 9 anni, salvo essere poi rilasciata in uno scambio di prigionieri#HomeOfTheOlympics #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/2WXHKdqpku — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 11, 2024

В 2020 году Грайнер активно поддержала движение Black Lives Matter, отказавшись стоять во время исполнения государственного гимна США и вместо этого встав на одно колено. Таким образом она выразила протест против безразличия страны к расовому неравенству.

Американская спортсменка была задержана в России 17 февраля 2022 года. Ей предъявили обвинение в перевозке в багаже нелегальных картриджей для электронных сигарет, содержащих масло марихуаны. В августе того же года Грайнер была приговорена московским судом к девяти годам лишения свободы.

Однако в конце 2022 года она была освобождена в обмен на российского торговца оружием Виктора Бута, находившегося в тюрьме в США. Грайнер оценила это в интервью после победного матча в Париже:

"Моя страна боролась за то, чтобы вернуть меня домой. И я принесла США золотую медаль".

"Эта золотая медаль будет занимать особое место среди двух других, которые мне удалось выиграть", - призналась Грайнер.

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