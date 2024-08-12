В Вильнюсском детском саду трехлетнюю девочку покусала гадюка

В Facebook распространилась новость о том, что на территории детского сада трехлетнюю девочку укусила гадюка.

Как писала в одной группе Юлия М., "на территории детского сада (со стороны улицы) ребенка неожиданно укусила змея, и подтверждено, что это гадюка, а значит, мы можем их найти на этой территории".

Мать девочки Диана рассказала LRT Radio, что жизни дочери ничего не угрожает, но трудно объяснить, откуда в детский сад могла попасть гадюка, которая является единственной ядовитой змеей в Литве.

Заведующая отделом неотложной реанимации и консультаций детей Вильнюсской городской клинической больницы Виолетта Раджуниене подтвердила произошедшее.

По ее словам, это шестой подобный случай, зарегистрированный в этом году в Вильнюсской городской клинической больнице.

"Это действительно много", - сказала врач.

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