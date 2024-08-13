"Я объединил две величайшие страсти человечества всех времен: секс и спорт. Наконец пришло время внедрить новый спортивный стандарт - без штанов", - приводит слова Томми Кэша о своем совершенно новом музыкальном видео Limon.ee.
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ВИДЕО 18+ ⟩ Новый клип Томми Кэша, вдохновленный Олимпиадой, опубликован на Pornhub
8 августа Томми Кэш выпустил новый трек под названием UNTZ UNTZ, на который был снят видеоклип Sex Olympics. Концепция этого клипа, над которым Томми Кэш работал как визуальный художник, созревала у него в течение четырех лет, и свою идею он реализовал вместе с сорежиссером Алиной Пасок.
Видео, предназначенное для взрослых, было впервые опубликовано на известном порносайте Pornhub.