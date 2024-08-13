У 70 000 латвийцев расходы больше доходов: VID разошлет "письма счастья"

В результате анализа данных VID отобрала 70 000 физических лиц, у которых наблюдается значительное несоответствие между оборотом на банковском счете и задекларированными доходами. Как отметила Шмите-Роке, расхождение у этих людей превышает 20 000 евро в год.

VID разошлет им уведомления с предложением пересмотреть декларированные доходы и при необходимости подать декларации вновь или обновить их, задекларировав доходы в полном объеме.

Как сообщила Шмите-Роке, в результате анализа данных VID обнаружила, что у 5575 человек разница между оборотом по банковскому счету и декларированным годовым доходом превышает 100 000 евро, у 13 449 - от 50 000 до 100 000 евро, а у 51 099 человек - от 20 000 до 50 000 евро.

По словам руководителя налоговой службы, у трети этих лиц разница могла образоваться из-за необлагаемого налогом дохода или сделок, у трети - из-за доходов, которые не были задекларированы по незнанию, еще у трети это незадекларированные или незаконные доходы.

Шмите-Роке подчеркнула, что главная цель кампании - разъяснительная работа. Уведомления будут рассылаться через систему электронного декларирования VID, и их получат все физические лица, в отношении которых были выявлены существенные расхождения.

Руководитель VID напомнила о результатах ежегодного исследования теневой экономики, согласно которым объем зарплат "в конвертах" в Латвии в 2023 году составил 48,2%. Хотя объем зарплат, с которых не платятся налоги, снизился, он все еще остается очень высоким, поэтому, по словам Шмите-Роке, каждый латвиец, получающий незадекларированный доход, является объектом внимания VID.

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