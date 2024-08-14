После того, как Анна Жабицка написала в социальной сети X о том, как ее сестра каждый день сталкивается с агрессией и угрозами соседа-алкоголика, она поняла, что таких случаев много. Версию событий женщин рассказала Apollo.lv.

"Я боюсь, что мы можем дойти до того момента - и я надеюсь, что это не случится с моей сестрой, - когда будет уже слишком поздно. Так же, как это было с [Иветой] Русиней. Когда мольбы женщин о помощи игнорируются, игнорируются, игнорируются... Мы по-прежнему не слушаем истории жертв и даже игнорируем их свидетельства. И только после того, как что-то происходит, начинается движение", - отмечает она.