Смирнов, завоевавший два титула чемпиона Латвии среди любителей, разместил в социальных сетях свою фотографию с российским паспортом.

"Теперь это уже не секрет", - написал по-русски 29-летний боксер, который провел на профессиональном ринге пять боев и во всех одержал победу.

"Несколько месяцев назад я ввязался в довольно необычную историю. Сегодня в посольстве в Риге я принял гражданство России и наконец получил паспорт", - продолжил он.

"Смотрите и завидуйте, я гражданин. Впереди сложный переезд", - заключил спортсмен.

Позднее он опубликовал видео, в котором указал, что это была просто шутка: "Дорогие журналисты, как вы можете публиковать такие новости, не проверяя информацию? Это была шутка!".

Латвийский боксер назвал реакцию СМИ непрофессиональной. Смирнов рассказал, что у него по-прежнему латвийский паспорт и менять он его не собирается. Он утверждает, что выступает против войны.

У себя в Instagram в фото профиля Смирнов опубликовал фотографию, на которой видна футболка с флагом России на рукаве.

Фото: /www.instagram.com/smirnov_lv

Свой последний бой на профессиональном ринге Смирнов провел в октябре 2020 года, когда встретился с Кристапом Зутисом. Победитель в поединке не был определен, так как оба боксера были дисквалифицированы.

Во всех пяти других боях Смирнов одержал победу.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!