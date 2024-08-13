Убийца Немцова вышел из тюрьмы и воюет в Украине

После подписания контракта с Минобороны России в марте 2024 года Эскерханов был помилован и освобожден из колонии. Его направили в одну из частей, расположенных в Украине.

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Немцов, занимавший должность вице-премьера в одном из правительств бывшего президента РФ Бориса Ельцина, был убит 27 февраля 2015 года незадолго до полуночи во время прогулки по Большому мосту через Москву-реку недалеко от Кремля.

Эскерханов был приговорен к 14 годам лишения свободы за участие в убийстве Немцова. Остальные осужденные по делу об убийстве Немцова до сих пор находятся в тюрьме, поскольку отказались подписать контракт с Минобороны, сообщает информационное агентство Reuters.

Бывший пресс-секретарь Немцова Илья Яшин, освобожденный на прошлой неделе в результате обмена заключенными между Россией, Беларусью, США и рядом европейских стран, назвал освобождение Эскерханова из тюрьмы позором для памяти Немцова.

После возобновления российского вторжения в Украину десятки тысяч российских заключенных согласились вступить в российскую армию, воспользовавшись предложением об амнистии для тех, кто выживет на фронте.

Вербовку пленных изначально инициировала ЧВК "Вагнер".

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