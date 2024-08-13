Футболист отказался от зарплаты почти в миллион евро в день

Бразильская суперзвезда футбола Винисиус Жуниор отказался от контракта с клубом из Саудовской Аравии, сообщает The Athletic.
Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, которому принадлежат несколько клубов высшей лиги, готов расстаться со значительной суммой денег, чтобы заполучить лидера мадридского "Реала" Винисиуса. Однако 24-летний футболист пока не готов покинуть Испанию.
По информации ESPN, представители Саудовской Аравии предложили Винисиусу зарплату в 350 миллионов евро в год, или неполные 30 миллионов евро в месяц.
И это не все. У бразильца контракт с "Реалом" до 2027 года, а сумма его выкупа составляет один миллиард евро. Так как у испанского клуба нет интереса расставаться с Винисиусом, Саудовской Аравии пришлось бы выплатить эту сумму, чтобы можно было приобрести футболиста.
Винисиус - один из самых ярких фланговых нападающих в мире. В 2018 году мадридский "Реал" купил его за 45 миллионов евро.
За 338 матчей в рядах клуба Винисиус забил 101 гол и отдал 81 результативную передачу. Он помогу "Реалу" трижды одержать победу в высшей лиге Испании, а также дважды заполучить трофей Лиги чемпионов УЕФА - самый престижный кубок в клубном футболе в мире.
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