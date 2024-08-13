Футболист отказался от зарплаты почти в миллион евро в день

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, которому принадлежат несколько клубов высшей лиги, готов расстаться со значительной суммой денег, чтобы заполучить лидера мадридского "Реала" Винисиуса. Однако 24-летний футболист пока не готов покинуть Испанию.

По информации ESPN, представители Саудовской Аравии предложили Винисиусу зарплату в 350 миллионов евро в год, или неполные 30 миллионов евро в месяц.

И это не все. У бразильца контракт с "Реалом" до 2027 года, а сумма его выкупа составляет один миллиард евро. Так как у испанского клуба нет интереса расставаться с Винисиусом, Саудовской Аравии пришлось бы выплатить эту сумму, чтобы можно было приобрести футболиста.

Винисиус - один из самых ярких фланговых нападающих в мире. В 2018 году мадридский "Реал" купил его за 45 миллионов евро.

За 338 матчей в рядах клуба Винисиус забил 101 гол и отдал 81 результативную передачу. Он помогу "Реалу" трижды одержать победу в высшей лиге Испании, а также дважды заполучить трофей Лиги чемпионов УЕФА - самый престижный кубок в клубном футболе в мире.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!