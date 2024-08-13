Некоторые школы заставляют родителей покупать учебные принадлежности. Так быть не должно

Из полученных в Бюро омбудсмена заявлений следует, что отдельные школы по-прежнему заставляют родителей учеников покупать учебные принадлежности, которые должны обеспечить сами.
Как сообщили агентству LETA в Бюро омбудсмена, с приближением нового учебного года все более актуальным становится вопрос о покупке учебных принадлежностей, поэтому омбудсмен напоминает: включенная в закон информация о том, что нужно покупать родителям детей, а что должны обеспечить учебные заведения, остается в силе.
Руководитель отдела прав детей Лайла Гравере пояснила, что в бюро поступило несколько вопросов родителей будущих первоклассников: они спрашивают, все ли в порядке с выданными школой списками обязательных к приобретению школьных принадлежностей и действует ли детальное разъяснение, данное омбудсменом в прошлом году, и в этом году.
"По этим заявлениям видно, что школы хотят переложить на родителей то, что должны обеспечить сами. Надеюсь, это отдельные исключения, а не возвращение к старой практике", - подчеркивает Гравере.
Омбудсмен в таких случаях сначала призывает родителей обратиться к директору школы, так как нередко учителя не согласовывают список учебных принадлежностей с руководителем учебного заведения.
При этом омбудсмен отметил, что сам факт подготовки школами списков учебных принадлежностей для удобства родителей оценивает положительно, поскольку это вносит определенную ясность, а также помогает планировать финансы.
"Важно, чтобы родителям не приходилось покупать те вещи, которые на самом деле должно обеспечить образовательное учреждение", - добавляет омбудсмен.
Перечень принадлежностей, которые не нужно покупать родителям, в обобщенном виде доступен на сайте омбудсмена. В бюро обращают внимание, что списки для родителей тех детей, которые идут в детский сад, и школьников отличается.
Омбудсмен напоминает, что родителям не нужно покупать ткань, пряжу или любой другой материал или инструменты, которые используются для освоения предмета "Дизайн и технологии".
Родители должны приобретать материал только в том случае, если ребенок создает предмет или продукт для собственных нужд, то есть если ученик в процессе обучения создает его по своему желанию. Например, если программой обучения предусмотрено вязать носок, то у обучающегося нет возможности выбирать, хочет ли он вязать, - за работу нужно получить оценку. Следовательно, материалы - пряжу, спицы - должна обеспечивать школа, а связанный носок затем останется в школе. Но если ученик захочет связать пару носков для личного пользования, в этом случае пряжу придется обеспечить самому школьнику. Эти носки тоже будут связаны в рамках освоения школьной программы и за них ребенок получит оценку, но сможет оставить их себе.
Кроме того, омбудсмен обращает внимание, что необходимые для работы педагога материалы должен обязан работодатель - образовательное учреждение и муниципалитет.
"Это означает, что учитель дизайна и технологий не должен ходить в магазин и покупать гвозди - эти средства должна обеспечить администрация школы", - добавляет омбудсмен.
В бюро отметили, что у родителей и учебных заведений часто возникают неясности при покупке канцелярских принадлежностей. Если в школах использование канцелярии не связано с освоением конкретного учебного предмета и ее в основном обеспечивают родители, то в детских садах такие вещи, как карандаши, фломастеры, ластики, ножницы и др. не нужно покупать родителям - их обеспечивает детский сад, так как детей дошкольного возраста учат с ними обращаться в соответствии с программой, акцентирует омбудсмен.
Кроме того, питьевая вода должна быть обеспечена школой и детским садом, а родители могут позаботиться об индивидуальной бутылке воды по желанию.
Омбудсмен обращает внимание, что в вопросе приобретения учебных принадлежностей свою роль играет совет учебного заведения. Совет вправе принимать решения только об индивидуальных учебных принадлежностях, которые должны покупать родители. Это предметы и материалы личного пользования, которые используются в учебном процессе: канцелярские принадлежности для школьников, одежда и обувь, спортивный костюм, гигиенические товары, а также другие материалы, при использовании которых в учебном процессе ученик создает предмет или продукт для собственных нужд.
Решение совета является обязательным для родителей, если оно включает и распространяется на вышеупомянутые индивидуальные учебные принадлежности. То есть совет может конкретизировать, что нужно покупать родителям и что обеспечит школа, какая одежда - праздничная, в какие праздничные дни нужно прийти в парадной одежде, с какой даты нужна сменная обувь и т.п. Но совет не может принимать решения по учебным пособиям, которые должно обеспечить учебное заведение. Если решение принято в отношении еще каких-то других учебных пособий - тех, которые должна обеспечить школа, - решение является противоправным, так как противоречит закону об образовании.
Что касается школьной формы, омбудсмен подчеркивает, что ребенок имеет право наравне с другими участвовать в учебном процессе и проводимых школой мероприятиях даже в том случае, если у него нет школьной формы. Если родители не обеспечили своему ребенку школьную форму, его нельзя наказывать из-за действий или позиции его родителей, опекунов или других членов семьи, отметил омбудсмен.
Кроме того, в бюро омбудсмена сообщили, что образовательное учреждение вправе получать дополнительные финансовые средства в виде пожертвований и подарков, однако не может требовать внесения конкретных родительских взносов в школьный фонд. То есть пожертвования и подарки школе или садику могут быть лишь проявлением доброй воли родителей. Педагоги не имеют права требовать деньги и на так называемый фонд класса. Если родители на собрании договариваются, что такие небольшие платежи необходимы, то это собственный выбор родителей. Но и в этом случае, если кто-то из родителей не поддерживает уплату взносов, то остальные родители не могут обязать этого родителя делать их.
По мнению омбудсмена, добровольные инициативы родителей по сбору денег на подарки учителям не должны поддерживаться.
Омбудсмен напоминает, что в Латвии основное и среднее образование бесплатное, и призывает родителей искоренять нездоровые традиции. В то же время и образовательные учреждения в своих кодексах этики должны четко определить принципы и ценности в отношении приема подарков, подчеркивает омбудсмен. Такая ясность, по мнению омбудсмена, сократила бы множество неприятных и неудобных моментов для обеих сторон - потенциальных дарителей и получателей подарков.
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