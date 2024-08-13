Некоторые школы заставляют родителей покупать учебные принадлежности. Так быть не должно

В бюро отметили, что у родителей и учебных заведений часто возникают неясности при покупке канцелярских принадлежностей. Если в школах использование канцелярии не связано с освоением конкретного учебного предмета и ее в основном обеспечивают родители, то в детских садах такие вещи, как карандаши, фломастеры, ластики, ножницы и др. не нужно покупать родителям - их обеспечивает детский сад, так как детей дошкольного возраста учат с ними обращаться в соответствии с программой, акцентирует омбудсмен.

Кроме того, питьевая вода должна быть обеспечена школой и детским садом, а родители могут позаботиться об индивидуальной бутылке воды по желанию.

Омбудсмен обращает внимание, что в вопросе приобретения учебных принадлежностей свою роль играет совет учебного заведения. Совет вправе принимать решения только об индивидуальных учебных принадлежностях, которые должны покупать родители. Это предметы и материалы личного пользования, которые используются в учебном процессе: канцелярские принадлежности для школьников, одежда и обувь, спортивный костюм, гигиенические товары, а также другие материалы, при использовании которых в учебном процессе ученик создает предмет или продукт для собственных нужд.