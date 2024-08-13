Латвийской спортсменке Зейлдере после дисквалификации соперницы присуждена бронза

LSCF сообщает, что федерацию о медали Зейдлере во вторник проинформировала Международная федерация борьбы (UWW).

LSCF напоминает, что на чемпионате мира U-23 2021 года спортсменка Зейлдере, представляющая "Клуб борьбы Лауры Скуйини", в весовой категории до 65 килограммов заняла пятое место.

"Из-за нарушений антидопинговых правил дисквалифицирована украинка Лавренчук, которой Зейлдере проиграла на этом чемпионате. В связи с этим Зейлдере присуждена бронзовая медаль, а индийская спортсменка Ниша Ниша с третьего места поднялась на второе", - сообщает LSCF.

LSCF со ссылкой на UWW сообщает, что медаль чемпионата мира уже выслана, и латвийская спортсменка получит ее в ближайшее время.

До сих пор самым большим достижением Зейлдере была бронзовая медаль чемпионата Европы U-23 2023 года.

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