Видео Онкобольные в Латвии вынуждены надеяться на пожертвования

Рута Диманта, руководитель благотворительной организации Ziedot.lv, рассказала, что в прошлом году за помощью в лечении онкозаболеваний обратились 83 пациента. За неполные восемь месяцев этого года их уже 95. Диманта отметила, что с одной стороны, ситуация улучшается и стоимость все большего количества лекарств компенсируется со стороны государства. С другой стороны, по-прежнему сохраняется большая несправедливость.

"Есть пациенты, которым оплачивают, есть те, которым нет. Даже когда пациентки с раком молочной железы лежат в одной палате, одной оплачивают, другой нет, потому что разные мутации. Это внутренняя несправедливость, которая мне не понятна, и государство должно с этим справиться", - сказал Диманта.

Хосам Абу Мери заявляет, что в этом году на компенсируемые лекарства выделено 15 миллионов евро, и эту сумму каждый год планируется увеличивать.

"Я стараюсь политически не влиять на вопрос, связанный с поддержкой конкретного пациента и необходимыми ему лекарствами, потому что есть критерии. Комиссия NVD (Национальной службы здравоохранения - прим. ред.) оценивает каждый диагноз вместе с производителем", - говорит Абу Мери.

При подготовке проекта бюджета на следующий год министерство запросит дополнительное финансирование на компенсируемые лекарства.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)

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