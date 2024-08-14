Разгромная победа приблизила RFS к выходу в Лигу Европы

Матч прошёл в Риге и завершился победой RFS со счётом 7:0.

Хет-трик в составе хозяев оформил Янис Икауниекс, ещё по голу в ворота "Санта-Коломы" отправили Жига Липушчек, Виктор Осуагву, Мартиньш Кигурс и Петр Мареш.

Таким образом, по сумме двух встреч рижане одержали победу с общим счётом 9:0 и вышли в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграют против кипрского клуба АПОЭЛ, который в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов потерпел поражение от "Слована" из Братиславы.

В случае победы по сумме двух встреч латвийский клуб выйдет в групповой этап Лиги Европы. Этого удавалось добиться только одной команде в истории балтийского футбола - футбольному клубу "Вентспилс" в 2010 году.

Первый матч против АПОЭЛа состоится 22 августа в Риге, а ответный - 29 августа на Кипре.

"Санта-Колома" продолжит выступления в раунде плей-офф Лиги Конференций, где они встретятся с проигравшей командой в поединке "Целе" (Словения) - "Шемрок Роверс" (Ирландия).

Футбольный клуб RFS в данный момент 65 очками в 25 матчах является лидером чемпионата Латвии.

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