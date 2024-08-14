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Синоптики опубликовали свежий прогноз погоды на ближайшие дни

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Edijs Pālens/LETA

В ближайшие дни в Латвии сохранится теплая и жаркая погода, прогнозируют синоптики.

В четверг, 15 августа, ожидается преимущественно ясная погода со слабым ветром. Температура воздуха ночью составит +9...+16 градусов, днем будет +23...+28 градусов.

В пятницу и субботу немного увеличится облачность, местами возможны дожди. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днем будет +23...+28 градусов.

В воскресенье Латвию может пересечь обширная зона осадков, температура воздуха понизится.

Согласно прогнозам, следующая неделя также будет теплой, и температура воздуха может подняться вплоть до +30 градусов.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, вторая половина августа в Латвии будет более сухой и теплой, чем обычно, а сентябрь - более влажным и теплым по сравнению с нормой.

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