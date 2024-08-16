Ну что, друзья, Олимпийские игры закончились. Огромное количество фантастического спорта, за которым можно было наблюдать практически без перерыва на протяжении почти двух недель. Побиты многие олимпийские и мировые рекорды, спортсмены показали свои лучшие результаты. Тем временем Латвия оказалась среди тех стран, которым не удалось завоевать ни одной медали.

В этой грустной компании с нами оказались также Финляндия и Эстония. Видите! На самом деле в Эстонии совсем не лучше, чем у нас! Тем временем завоевать медали смогли даже такие страны, названия которых на открытии Олимпиады мне показались вымышленными. Я не верю, что все эти страны реально существуют.

Как бы то ни было, я не собираюсь начинать драматично печалиться и ныть по поводу медалей, которых мы не получили - наши сражались на славу. Ну, по крайней мере некоторые спортсмены. Латвийские баскетболисты 3х3 показали отличную игру, но, похоже, тактика в итоге немного подкачала, ведь, полностью доминировав в групповом турнире, видимо было потрачено слишком много сил и не хватило пороха на два самых важных матча.

Тина Граудиня и Анастасия Самойлова также провели отличный турнир. Вероятно, могли бы ещё пободаться с какой-нибудь командой, если бы в 1/4 финала не попали на сильнейший женский дуэт мира по пляжному волейболу.

Для Томаса Скуиньша высокое пятое место в шоссейном велоспорте - это настоящий космос! Мы должны быть в гораздо большем восторге, чем сейчас. 17-е место Мартиньша Блумса в маунтинбайке, возможно, звучит не очень хорошо, но он отстал от первого места почти на столько же, как и обладательница второго места отстала от победительницы женского турнира.

Эрнест Зеболдс показал отличное выступление и занял восьмое место в BMX-фристайле. Конечно, наглядно видно, насколько он ещё отстаёт от медалистов по мастерству, но сколько в Латвии тренировочных площадок BMX мирового уровня, где можно отточить своё мастерство? Эрнесту - большой респект! К сожалению, наши потерпели неудачу в соревнованиях по BMX, хотя казалось, что Стуришка ещё могла бы побороться за выход в полуфинал. Но это уже через четыре года.