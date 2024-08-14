Латвийский боксер Никита Смирнов во вторник в соцсетях сообщил, что принял гражданство России. Когда эта информация появилась в нескольких СМИ, он опубликовал видео, в котором рассказал, что это была просто шутка. TVNET+ после небольшой переписки в Instagram пригласил Никиту на телефонный разговор, во время которого он на латышском языке рассказал, почему пошутил о смене гражданства.