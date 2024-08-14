В Латвии продолжает расти заболеваемость Covid-19

В целом можно отметить, что влияние на стационары и уровень смертности невелики, заключает SPKC. Чаще всего госпитализируются пациенты в возрасте 65 лет и старше. В настоящее время ситуация в ЕС стабильна и количество случаев заболевания как в первичной, так и во вторичной медицинской помощи снижается, однако в каждой стране ситуация может быть разной, напоминают в центре.