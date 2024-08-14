В августе в Латвии продолжает расти заболеваемость Covid-19, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
На прошлой неделе доля положительных тестов составила 19%. С основным диагнозом Covid-19 госпитализировано 69 пациентов, преимущественно в возрастной группе старше 70 лет. У трех пациентов заболевание в тяжелой форме.
Как и все предыдущие штаммы омикрон, KP.1, KP.2 и KP.3 способны легче преодолевать иммунитет против Covid-19, быстрее распространяться и вызывать очередной умеренный рост заболеваемости.
Однако пока нет никаких признаков того, что новые штаммы SARS-Cov-2, включая штаммы KP, могут привести к более тяжелому клиническому течению у большинства пациентов, поясняют в SPKC.
В центре подчеркивают, что благодаря иммунитету, приобретенному в результате вакцинации или заражения, люди гораздо лучше защищены от серьезного течения болезни, который может вызвать этот вирус.
В странах Евросоюза (ЕС) с начала лета наблюдается рост числа случаев Covid-19, что связано с появлением новых типов штамма омикрон, а также с тем, что люди чаще путешествуют и контактируют друг с другом, объясняет SPKC.
В настоящее время некоторые страны сообщают о снижении доли положительных случаев до 23%, однако в других странах количество положительных случаев остается высоким.
В целом можно отметить, что влияние на стационары и уровень смертности невелики, заключает SPKC. Чаще всего госпитализируются пациенты в возрасте 65 лет и старше. В настоящее время ситуация в ЕС стабильна и количество случаев заболевания как в первичной, так и во вторичной медицинской помощи снижается, однако в каждой стране ситуация может быть разной, напоминают в центре.
Жителям групп риска рекомендуется продолжать сезонную вакцинацию против Covid-19 и сезонного гриппа. Согласно действующим рекомендациям по вакцинации против Covid-19, вакцинацию рекомендуется делать один раз в год перед зимним сезоном.
SPKC призывает жителей быть ответственными и в летний период не посещать общественные места и не ходить на работу с симптомами респираторной инфекции, а проходить лечение, а также проводить самотестирование на Covid-19 дома.
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