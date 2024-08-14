Граудиня и Самойлова вышли в плей-офф чемпионата Европы

В первой игре в среду латвийские спортсменки, посеянные на турнире под третьим номером, разгромили хозяев турнира Брехт Пеерсму и Вис Бакхаус (19-е место) со счетом 2:0 (25:23, 21:18).

Первый сет прошел в равной борьбе, и ни одна из команд не смогла добиться преимущества более чем в два очка. В конце сета латвийские спортсменки сыграли удачнее и отпраздновали победу со счетом 25:23.

Второй сет тоже начался аналогично, но затем Граудиня и Самойлова смогли выйти вперед, в итоге отпраздновав победу со счетом 21:18.

В третьем матче группы С Граудиня и Самойлова в борьбе за первое место в группе со счетом 2-0 (21:18, 21:11) обыграла польскую пару Ягоду Гружиньску и Александру Вахович (14-е место).

После победы в группе латвийский дуэт сразу же вышел во второй раунд плей-офф.

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