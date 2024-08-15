"Мы вошли легко, практически без сопротивления". Что говорят об операции ВСУ в Курской области сами ее участники

Сколько российской территории было занято украинскими войсками, в точности не известно. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина уже контролирует 1000 квадратных километров в Курской области, но эти данные вызывают определенный скепсис.

Во вторник министерство обороны России утверждало, что попытки украинцев продвинуться глубже были пресечены, но в прошлом его не раз уже ловили на передаче ложных сведений.

Как бы там ни было, но, похоже, Киев готов пойти на эту рискованную военную игру.

Трое украинских военных сидят на крыше танка в Сумской области Фото: Reuters

Такого уровня активности в Сумской области, граничащей с Россией, я не видел со времен отвоевания своих территорий в 2022 году, когда украинцы наносили удар за ударом, и ветер, казалось, дул в их паруса.

Это, несомненно, вносит долгожданную перемену в ползучий характер войны на истощение последних 18 месяцев, но называть это успехом или неудачей было бы преждевременно.

Цель операции остается во многом неясной, хотя президент Владимир Зеленский говорил о нанесении ударов по районам, из которых Россия может атаковать Украину, и о приближении к «справедливому миру».

При этом очевидно, что Киев направляет туда свои отборные силы.

Крепкого вида украинские бойцы толпятся вокруг боевых машин. Большинство вежливо отказываются от беседы с журналистом. Некоторые выглядят изможденными.

Карта Фото: BBC