В Литве заметили переброску войск РФ из Калининграда в Курск

В Литве отметили, что Россия перебрасывает войска из Калининградской области в Курскую, где уже более недели продолжается наступление украинской армии. Из российского эксклава выведена часть базирующихся там подразделений, сообщил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас балтийскому агентству BNS в среду, 14 августа.

"Им необходимо больше ресурсов, поэтому они пытаются вывести их из других регионов", - указал он. Дальнейших деталей передвижения российских войск он не назвал.

Глава Минобороны Литвы встретился с Зеленским

Накануне глава Минобороны Литвы встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи он также заявил о вынужденной переброске войск из Калининградской области в Курсукую. На опубликованной Киевом видеозаписи встречи Касчюнас заявляет о "демилитаризации" Калининградской области, которая происходит "благодаря отваге украинских военных и решениям властей Украины".

По оценке Касчюнаса, наступление ВСУ на территории России имеет для Украины большое символическое значение. "Прежде всего, это моральный подъем, что, безусловно, очень важно", - пояснил он.