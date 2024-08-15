Президент Украины Владимир Зеленский знал о планах взорвать газопроводы Nord Stream и изначально утвердил их, рассказали изданию The Wall Street Journal четыре связанных с организацией саботажа источника, пишет УНИАН.
По их словам, операция была запланирована в мае 2022 года в качестве ответа на российскую военную агрессию. За операцию должны были быть ответственны Вооруженные силы Украины, в свою очередь, обеспечение финансирования взяли на себя предприниматели, так как у Министерства обороны Украины не было на это средств. Ответственным за операцию был на тот момент главнокомандующий генерал Валерий Залужный.
По данным источников WSJ, Зеленский устно утвердил план диверсии, но не подписал никаких документов. Однако через месяц военная разведка Нидерландов узнала о намерении Киева и передала данные ЦРУ. Американские чиновники незамедлительно предупредили Германию о плане Украины.
ЦРУ также потребовало, чтобы Офис президента Украины незамедлительно прекратил готовить саботаж. Зеленский незамедлительно приказал Залужному прекратить операцию, однако тот, как сообщают источники WSJ, не послушал президента.
Бывший главнокомандующий украинской армией набирал офицеров спецназа, имеющих опыт организации "рискованных тайных миссий" против России. Среди них был и бывший полковник украинских сил специальных операций Роман Червинский. Для проведения диверсии было решено использовать парусную яхту и команду из шести человек - солдат и гражданских лиц с опытом работы на море. Согласно плану, в состав диверсионной группы должна была войти женщина, чтобы создать видимость безобидной туристической поездки.
Взрывы на газопроводах Nord Stream - 1 и Nord Stream - 2 произошли в экономических зонах Швеции и Дании в ночь на 26 сентября 2022 года. Узнав об этом, Зеленский вызвал Залужного в свой кабинет и отчитал его. По словам источников WSJ, главнокомандующий сообщил президенту, что саботажная группа после отправки в Германию больше не была связана с внешним миром и ее нельзя было отозвать, так как любой контакт ставил под угрозу операцию.
После того, как было начато расследование в связи с атакой на Nord Stream, Зеленский отвергал обвинения в соучастии Киева в этом инциденте. "Я отдаю соответствующие распоряжения. Украина ничего такого не делала. Я бы никогда ничего такого не сделал", - заявил лидер Украины.
В свою очередь Залужный сказал WSJ, что он ничего не знает о таких операциях и все спекуляции о его соучастии в подрыве - "только провокация". Он добавил, что ВСУ не уполномочены проводить зарубежные миссии.
В среду стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира З., которого подозревают в причастности к взрывам на газопроводе. До недавнего времени он жил в Польше, но затем вернулся в Украину. Немецкие правоохранительные органы также подозревают в связи со взрывом еще пятерых граждан Украины.
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