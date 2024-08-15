Взрывы на газопроводах Nord Stream - 1 и Nord Stream - 2 произошли в экономических зонах Швеции и Дании в ночь на 26 сентября 2022 года. Узнав об этом, Зеленский вызвал Залужного в свой кабинет и отчитал его. По словам источников WSJ, главнокомандующий сообщил президенту, что саботажная группа после отправки в Германию больше не была связана с внешним миром и ее нельзя было отозвать, так как любой контакт ставил под угрозу операцию.

После того, как было начато расследование в связи с атакой на Nord Stream, Зеленский отвергал обвинения в соучастии Киева в этом инциденте. "Я отдаю соответствующие распоряжения. Украина ничего такого не делала. Я бы никогда ничего такого не сделал", - заявил лидер Украины.

В свою очередь Залужный сказал WSJ, что он ничего не знает о таких операциях и все спекуляции о его соучастии в подрыве - "только провокация". Он добавил, что ВСУ не уполномочены проводить зарубежные миссии.

В среду стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира З., которого подозревают в причастности к взрывам на газопроводе. До недавнего времени он жил в Польше, но затем вернулся в Украину. Немецкие правоохранительные органы также подозревают в связи со взрывом еще пятерых граждан Украины.

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