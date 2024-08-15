Чт, 15.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

Полиция комментирует расследование в связи с нарушениями латвийского шахматиста Стребкова

Raimonds Ozoliņš TVNET Sports rus.tvnet.lv
, ,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Шахматы
Шахматы Фото: dpa/scanpix

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) на этой неделе дисквалифицировала латвийского шахматиста Андрея Стребкова за домогательства сексуального характера к шахматисткам - не только ко взрослым женщинам, но и к несовершеннолетним девочкам. TVNET+ связался с Государственной полицией, которая предоставила комментарий по поводу результатов расследования.

Комиссия ФИДЕ по этике и дисциплинарным делам дисквалифицировала международного мастера Стребкова на пять лет, запретив ему принимать участие в соревнованиях и в любом статусе посещать мероприятия ФИДЕ.

1 мая 2024 года комиссия по этике ФИДЕ (EDC) начала расследование на основании доказательств, полученных в ходе двух других расследований.

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх