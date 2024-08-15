Полиция комментирует расследование в связи с нарушениями латвийского шахматиста Стребкова

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) на этой неделе дисквалифицировала латвийского шахматиста Андрея Стребкова за домогательства сексуального характера к шахматисткам - не только ко взрослым женщинам, но и к несовершеннолетним девочкам. TVNET+ связался с Государственной полицией, которая предоставила комментарий по поводу результатов расследования.