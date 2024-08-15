Международная шахматная федерация (ФИДЕ) на этой неделе дисквалифицировала латвийского шахматиста Андрея Стребкова за домогательства сексуального характера к шахматисткам - не только ко взрослым женщинам, но и к несовершеннолетним девочкам. TVNET+ связался с Государственной полицией, которая предоставила комментарий по поводу результатов расследования.
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Полиция комментирует расследование в связи с нарушениями латвийского шахматиста Стребкова
Комиссия ФИДЕ по этике и дисциплинарным делам дисквалифицировала международного мастера Стребкова на пять лет, запретив ему принимать участие в соревнованиях и в любом статусе посещать мероприятия ФИДЕ.
1 мая 2024 года комиссия по этике ФИДЕ (EDC) начала расследование на основании доказательств, полученных в ходе двух других расследований.