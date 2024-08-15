Во Франции в среду в результате столкновения двух истребителей погибли два человека, сообщает AFP.
Во Франции столкнулись истребители; погибли два человека
Истребители Rafale столкнулись при возвращении с дозаправки в Германии и разбились в департаменте Мерт и Мозель на северо-востоке Франции.
Пилот одного самолета катапультировался и был найден живым.
Однако инструктор и ученик пилота, находившиеся в другом самолете, судьба которых поначалу была неизвестна, были найдены погибшими.
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