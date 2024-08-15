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Во Франции столкнулись истребители; погибли два человека

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Французские спасатели
Французские спасатели Фото: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP/Scanpix

Во Франции в среду в результате столкновения двух истребителей погибли два человека, сообщает AFP.

Истребители Rafale столкнулись при возвращении с дозаправки в Германии и разбились в департаменте Мерт и Мозель на северо-востоке Франции.

Пилот одного самолета катапультировался и был найден живым.

Однако инструктор и ученик пилота, находившиеся в другом самолете, судьба которых поначалу была неизвестна, были найдены погибшими.

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