Во Франции столкнулись истребители; погибли два человека

Истребители Rafale столкнулись при возвращении с дозаправки в Германии и разбились в департаменте Мерт и Мозель на северо-востоке Франции.

Пилот одного самолета катапультировался и был найден живым.

Однако инструктор и ученик пилота, находившиеся в другом самолете, судьба которых поначалу была неизвестна, были найдены погибшими.

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