Рижский марафон рискует недополучить денег из госбюджета

Как отмечается в отчете Минэкономики, повысить статус марафона удалось благодаря целенаправленной международной маркетинговой кампании, привлечению ведущих бегунов мира на различные дистанции, получению официального статуса мероприятия высшего уровня World Athletics и активной работе с международными инфлюенсерами-бегунами. Как ожидается, это обеспечит дополнительный приток туристов и более широкое международное признание.

Мероприятие будет проходить в течение трех дней, с 16 по 18 мая. Организаторы ожидают, что мероприятие посетят 4305 иностранных участников и 4746 гостей. Предполагается, что участники и посетители проведут не менее двух ночей в латвийских гостиницах.

Предварительная стоимость марафона, согласно информации от организатора, оценивается в 2 122 266 евро. Из этой суммы 1 495 574 евро покрывает организатор, а государственное софинансирование составляет 626 692 евро. При этом деньги следует предоставить до 10 января 2025 года, сообщает Минэкономики.

В отчете говорится, что, по предварительным данным, Рижский марафон соответствует критериям фискально нейтрального мероприятия, так как ожидаются дополнительные налоговые поступления от оборота во время марафона. Фискально нейтральное мероприятие может получить софинансирование из государственного бюджета в размере до 90% от предварительных и фактических поступлений НДС от оборота иностранных гостей.

По предварительным расчетам, оборот от иностранных гостей Рижского марафона Rimi составит 4 235 868 евро. Соответственно, доход от НДС составит не менее 650 758 евро. Исходя из этого, Минэкономики предлагает выделить на проведение марафона 585 683 евро.

Точный расчет доходов будет включен в следующий информационный отчет о финансировании марафона на основании аудиторского отчета, представленного организатором.

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