8 вопросов о здоровье суставов: отвечает травматолог-ортопед Передистий

Я допускаю мысль, что это действительно может быть липома, хотя не знаю причину, по которой она развилась после травмы. Если опухоль расположена спереди, это может быть инкапсулированная гематома или инкапсулированный бурсит (повреждение коленной сумки). Если она находится сбоку, внутри или снаружи, возможно, образовалась киста мениска. Вариантов много, поэтому сложно сказать, не видя человека. Если не болит и не мешает – оперировать нет необходимости.

У меня проблемы с коленным суставом правой ноги - когда встаю со стула или кровати, не могу до конца выпрямить ногу, приходится ее сгибать и снова выпрямлять, и только тогда я могу встать. Иногда, когда я выпрямляю ногу, в колене раздается громкий хруст, тогда я снова могу выпрямить ногу и встать. Я хотел бы знать, в чем проблема. Я спрашивал у многих, но никто не может объяснить, что это такое.

Причин, по которым человек чувствует, что коленный сустав блокируется при выпрямлении ноги, может быть несколько. Например,

если поврежден мениск – то колено тоже болит и имеет тенденцию опухать или это какая-то функциональная проблема.

Для молодых людей характерно наличие нескольких синовиальных складок в передней части коленного сустава между надколенником и бедренной костью, которые физически имеют тенденцию зацепляться в нескольких местах за костные неровности как раз в момент выпрямления ноги, из-за чего возникает эффект цепляния. В любом случае человеку следует обратиться к специалисту и, возможно, даже сделать МРТ коленного сустава.

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