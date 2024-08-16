Примите участие в опросе "Что вы знаете о холестерине?" и выиграйте ценные призы

Lotos Pharma как компания, производящая продукты для здоровья сердца, хочет внести свой вклад в популяризацию знаний общественности о здоровье сердца, поэтому мы хотим узнать мнение общественности о холестерине. Примите участие в опросе, ответьте на пять вопросов, и, если вам повезет, вы получите ценную для вашего здоровья оригинальную продукцию от латвийской фармацевтической компании Lotos Pharma.

Примите участие в опросе и зарегистрируйте свой адрес электронной почты до 25 августа, чтобы принять участие в розыгрыше призов.

26 августа мы узнаем трех счастливчиков, которые получат приз - подарочный набор Lotos Pharma с полезными для здоровья биологически активными добавками, произведенными в Латвии.

Фото: Publicitātes attēls

Для заботы о сердце и сосудах и поддержания их в хорошем состоянии латвийская фармацевтическая компания Lotos Pharma создала комплекс AteroLip® в капсулах. В его составе натуральный статин монаколин К, полученный из красного дрожжевого риса, поликозанол, полученный из сахарного тростника, стандартизированный сухой экстракт (полифенол гидрокситирозол) листьев оливы (Olea europea), холин, способствующий нормальному липидному обмену, ниацин и витамин B12. Экстракт куркумы в составе помогает поддерживать нормальный уровень холестерина в крови.

Капсулы комплекса AteroLip® просты в использовании - всего 1 капсула в день! Продукт доступен в упаковках по 30 капсул и в выгодной упаковке по 90 капсул. Лучшее предложение на сайте Lotos Pharma.

Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценный и сбалансированный рацион.

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