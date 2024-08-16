Какие имена новорожденных были самыми популярными последние годы в Латвии?

По данным Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), в 2019 году самыми популярными именами для новорожденных в Латвии были Роберт и София.

Всего в 2019 году имя Роберт дали 208 мальчикам, а 251 девочку назвали Софией. Среди имен мальчиков родители часто выбирают для своих малышей имена Оливер, Марк, Эмиль, Александр, Карлис, Маркус, Адриан, Густав и Екаб. В свою очередь, особенно популярными именами для девочек в 2019 году стали Алиса, Эмилия, Марта, Амелия, Анна, Паула, Эстере, Дарта и Виктория.

В 2020-м самыми популярными именами для новорожденных в Латвии были Оливер и Эмилия. Из 17 483 новорожденных имя Эмилия дали 235 девочкам, а 163 мальчикам дали имя Оливер.

Из самых популярных имен для мальчиков в 2020 году родители также выбрали: Марк (163), Роберт (159), Эмиль (154), Густав (148), Маркус (145), Карлис (133), Екаб (132), Эрнест (131) и Адриан (112). В свою очередь, имена София (227), Алиса (219), Марта (159), Анна (145), Амелия (140), Паула (117), Эльза (113), Дарта (110) и Эстере (104) также были выбраны в качестве фаворитов у девочек 2020 года рождения.