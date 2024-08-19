Гостем передачи "Мне только спросить" в студии RUS TVNET стал латвийский пятиборец Павел Швецов, который только что вернулся с Олимпийских игр в Париже.
Для абонентов
Павел Швецов - эмоции после Парижа, хоббихорсинг и нервы Остапенко на Олимпиаде
В эфире прозвучало:
- 0:00 Эмоции после Олимпийских игр в Париже
- 1:40 Сравниваем Игры в Париже и в Токио
- 4:45 Какие сувениры привёз из Франции?
- 5:51 Удалось ли посмотреть Париж?
- 7:44 Цены на билеты
- 9:12 Про церемонию закрытия, которую меньше смотрят
- 11:32 Брейк-данс, скейтборд и другие "неочевидные" виды спорта
- 17:23 Ждать ли на Олимпиаде хоббихорсинг?
- 20:24 "Последняя надежда на медаль". Чувствовал ли давление?
- 22:00 Лошадь достаётся путём жеребьёвки. Это честно?
- 24:17 Про Олимпийские игры без россиян
- 25:00 Зачем ехать на Игры, если ты ни на что не претендуешь?
- 28:53 Зачем Алёна Остапенко ездит на Олимпиаду?
- 30:38 Как Павел оказался в пятиборье?
- 35:11 Верховой езды больше не будет в пятиборье. Это хорошо?
- 36:11 Про неопределённость и завершение карьеры
- 38:52 Хочется ли в Лос-Анджелес на Игры-2028?