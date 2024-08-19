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Павел Швецов - эмоции после Парижа, хоббихорсинг и нервы Остапенко на Олимпиаде

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Павел Швецов
Павел Швецов Фото: Gints Bāliņš/TVNET

Гостем передачи "Мне только спросить" в студии RUS TVNET стал латвийский пятиборец Павел Швецов, который только что вернулся с Олимпийских игр в Париже.

В эфире прозвучало:​

  • 0:00 Эмоции после Олимпийских игр в Париже
  • 1:40 Сравниваем Игры в Париже и в Токио
  • 4:45 Какие сувениры привёз из Франции?
  • 5:51 Удалось ли посмотреть Париж?
  • 7:44 Цены на билеты
  • 9:12 Про церемонию закрытия, которую меньше смотрят
  • 11:32 Брейк-данс, скейтборд и другие "неочевидные" виды спорта
  • 17:23 Ждать ли на Олимпиаде хоббихорсинг?
  • 20:24 "Последняя надежда на медаль". Чувствовал ли давление?
  • 22:00 Лошадь достаётся путём жеребьёвки. Это честно?
  • 24:17 Про Олимпийские игры без россиян
  • 25:00 Зачем ехать на Игры, если ты ни на что не претендуешь?
  • 28:53 Зачем Алёна Остапенко ездит на Олимпиаду?
  • 30:38 Как Павел оказался в пятиборье?
  • 35:11 Верховой езды больше не будет в пятиборье. Это хорошо?
  • 36:11 Про неопределённость и завершение карьеры
  • 38:52 Хочется ли в Лос-Анджелес на Игры-2028?

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