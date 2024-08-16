PTAC поручил закрыть еще одни опасные качели в центре Риги

Галерея: Качели на Домской площади

Как сообщалось, 2 августа Рижская дума открыла арт-объект "Вместе у Домского собора" в самом сердце Старой Риги, однако уже менее чем через две недели стало ясно, что установленные на объекте качели опасны - 11-летняя девочка повредила ноги, когда качалась на них

Как сообщили LЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы, после полученного сообщения о том, что подвижный элемент художественного объекта среды на Домской площади "Вместе у Домского собора" - "качели", возможно, небезопасен для посетителей, во вторник, 13 августа, было ограничено его использование.

Сейчас объект зафиксирован и угрозы безопасности не представляет, во время мероприятий в честь дня рождения Риги он останется статичным и после этого будет решаться вопрос о возможности частичного восстановления подвижности качелей.

Дополнительно возле объекта среды размещены указатели безопасности, которые призывают людей быть осторожными и применять его ответственно.

Художественный объект, созданный по заказу Рижской думы, стоил 165 тысяч евро и был торжественно открыт 2 августа. Внутри установлены лежаки и три платформы с качелями. Однако оказалось, что, если качаться на качелях интенсивно, можно получить травму.

Именно это произошло с 11-летней девочкой, которая в результате провела много часов в больнице. По словам ее матери, у ребенка повреждены сухожилия на ногах.

По данным LSM+, в Рижскую думу еще в начале этой недели, до происшествия, поступал сигнал о том, что аттракцион может быть небезопасен, но тогда чиновники не отреагировали.

Видео: Качели на Домской площади

Авторы проекта подчеркнули, что качели не были рассчитаны на интенсивное раскачивание, и указали, что правила поведения на арт-объекте прописаны на табличке, установленной рядом с ним. Тем не менее они пообещали изучить проблему и устранить недостатки конструкции.

Кроме этого, всем пострадавшим предлагается обращаться в Рижскую думу по вопросам компенсации, так как арт-объект был застрахован.

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