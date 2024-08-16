В честь годовщины Балтийского пути латвийский бегун начал забег из Вильнюса в Таллинн. Это 678 км

Восьмидневный забег начался от башни замка Гедиминаса в Вильнюсе и завершится 23 августа, в день Балтийского пути, в Старом городе Таллинна.

"Чтобы подчеркнуть важность акции "Балтийский путь", которая помогла открыть дверь к независимости стран Балтии, я приглашаю всех найти свой собственный способ присоединиться к нашей инициативе и пробежать или пройти с нами хотя бы часть из почти 680 километров", - заявил бегун.

"Меня всегда поражало, как без помощи современных технологий целых 2 миллиона человек смогли так быстро мобилизоваться и встать рука об руку в единую цепь, чтобы продемонстрировать миру единство стран Балтии и напомнить об исторической несправедливости. Так много людей объединились и защитили свои ценности и свое право говорить о них", - отметил Бирнбаумс.

Каждый день бегун планирует пробегать в среднем 85 километров, или два марафона. Забег будет начинаться ежедневно в 9 часов утра.

23 августа 1989 года, в 50-ю годовщину подписания пакта Молотова - Риббентропа, около двух миллионов литовцев, латышей и эстонцев объединились в акции протеста под названием "Балтийский путь", образовав живую цепь длиной более 650 километров от башни Гедиминаса в Вильнюсе до башни Длинный Герман в Таллинне.

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