Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

В субботу, 17 августа, будет много облаков, местами пойдет дождь, вечером в юго-восточной части страны возможны грозы. Ожидается преимущественно слабый ветер с запада. Температура воздуха ночью не опустится ниже +15...+19 градусов, днем ​​поднимется до +21...+26 градусов.

В воскресенье ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, ранним утром местами будет густой туман. Подует слабый ветер, ожидается и безветрие. На большей части страны температура воздуха на восходе солнца опустится до +9...+14 градусов, а днем ​​достигнет +22...+26 градусов.

По текущим прогнозам, в ночь на понедельник небо будет затянуто облаками, временами пойдет дождь, местами возможен сильный дождь и грозы. Днем также ожидаются осадки. Во вторник может вернуться сухая и солнечная погода, а в середине недели возможен циклон и сильный дождь.

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В самые холодные дни на следующей неделе температура воздуха не ожидается выше +17...+22 градусов, а в самые теплые столбик термометра поднимется до +21...+26 градусов.

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