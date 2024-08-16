Главное за 16 августа Начали праздновать день рождения Риги, еще одни опасные качели и Галкин в Даугавпилсе

В Калькутте, Индия, в больнице RG Kar проходила практику 31-летняя резидент. Женщина много работала, в том числе по вечерам и ночам. 9 августа она со своими коллегами пошла на ужин, после чего вернулась в помещение для семинаров больницы, чтобы отдохнуть. Никто и представить не мог, что вечер завершится трагедией. В помещении, где отдыхала резидент, она была жестоко ранена, изнасилована и убита. Эта трагедия потрясла Индию, работающих там врачей и жителей.

Те, в чье ежедневное меню входит китайская капуста, наверняка заметили, что купить ее в магазинах в настоящее время невозможно. Кто-то скажет, что это уже не проблема, ведь есть и другие виды капусты и салаты. И да, и нет. Конечно, мы всегда можем искать альтернативу, но все же, если мы привыкли к чему-то конкретному, возникает вопрос - куда это пропало?

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