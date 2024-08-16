В Риге стартовало празднование 823-й годовщины города, российского юмориста Максима Галкина тепло приняли в Даугавпилсе, а Вооруженные силы Украины обнародовали видео, на котором запечатлены первые часы операции в Курской области. Об этих и других новостях пятницы, 16 августа, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 16 августа ⟩ Начали праздновать день рождения Риги, еще одни опасные качели и Галкин в Даугавпилсе
Новости Латвии:
С сегодняшнего дня по 18 августа 823-ю годовщину Риги планируется отмечать праздником вкуса, инсталляциями живого огня и главным мероприятием праздника на набережной 11 Ноября, сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы.
Сегодня, 16 августа, начинают действовать введенные на время праздника Риги ограничения движения на набережной 11 Ноября и улицах Старой Риги, сообщили агентству LЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Через несколько дней после того, как из-за опасности было ограничено использование объекта городской среды на Домской площади, Центр защиты прав потребителей (PTAC) поручил закрыть еще один объект городской среды - качели в Верманском саду, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела поддержки потребителей, информирования общества и коммуникации PTAC Санита Гертмане.
В четверг, 15 августа, на улице Резекнес в Риге загорелся грузовик, сообщает Degpunktā. Правоохранители перекрыли движение на месте происшествия, вынудив водителей искать альтернативные маршруты к месту назначения.
В Рижский порт зашел круизный лайнер США Azamara Onward с 654 туристами, сообщила советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса (NA/LRA) Элина Балоде.
С началом активного сбора грибов военная полиция на полигоне Адажи почти каждый день задерживает грибника или сборщика ягод, забредшего в запрещенную зону, сообщает LTV.
Российский юморист Максим Галкин продолжает свои концерты в Латвии, добравшись на этот раз и до Даугавпилса. Комик поделился видео с последнего выступления.
29 августа в концертном зале "Дзинтари" с программой Special выступит популярная группа "Би-2".
За рубежом:
Разминирование, нарушение границы, уничтожение оборонительных линий противника, работа авиации, артиллерии и пленные. Так проведенную 6 августа операцию в России характеризуют Вооруженные силы Украины, опубликовав видео, на котором запечатлены первые часы проведенной украинцами операции в Курской области.
Российские власти и военное командование создают сложную и пока неэффективную структуру управления и контроля для реагирования на вторжение украинской армии в Курскую область, пришли к выводу аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Прокуратура США в четверг, 15 августа, объявила, что в связи со смертью звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри предъявила обвинения пяти людям, в том числе двум врачам.
Rus.Postimees рассказывает историю девушки из России, которая убежала от войны после начала масштабных репрессий в отношении антивоенных активистов, не нашла защиты в Эстонии на уровне государства, но нашла любовь. Однако девушке закрыли въезд в Эстонию. В МВД уверены, что россиянка до заключения брака с бывшим служащим Сил обороны должна была учесть невозможность "вести семейную жизнь в Эстонии", сообщили в Rus.Postimees.
В честь 35-летия Балтийского пути латвийский бегун Рудолфс Бирнбаумс в пятницу начал 678-километровый забег из Вильнюса в Таллинн.
Интересное чтиво:
В августе Латвию поразила новость о застрявших в Испании 147 латвийских детях - они направлялись в Португалию в лагерь для серфинга, но из-за поломки автобуса, неверных действий организаторов и их буквального исчезновения отдых закончился репатриационным рейсом обратно в Ригу. TVNET+ выяснил, что известно о главе турфирмы Fisom, которая стоит за организацией поездки, 26-летнем Матисе Далбергсе, который после инцидента перестал выходить на связь и прибегнул к помощи юриста.
Олимпийские игры закончились. Огромное количество фантастического спорта, за которым можно было наблюдать практически без перерыва на протяжении почти двух недель. Побиты многие олимпийские и мировые рекорды, спортсмены показали свои лучшие результаты. Тем временем Латвия оказалась среди тех стран, которым не удалось завоевать ни одной медали.
Портал Apollo.lv собрал доступную статистику самых популярных в Латвии имен новорожденных за последние пять лет.
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