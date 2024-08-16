Видео В Восточной больнице нехватка лекарств для химиотерапии: проблемы с поставками

Одна женщина публично выразила свое возмущение, заявив, что пациентам не сообщили о нехватке лекарств своевременно.

"Через 10 минут звонит мама и говорит, что она может идти домой, лекарств нет! Будут только после 26 августа. Как больница может не знать, что для пациента, который приедет завтра, не будет лекарств? Ладно, мы из-под Риги, но человек с таким же успехом мог приехать из Прейли, Мадоны или Талси", - пишет женщина.

Представители больницы поясняют, что у них проблемы с поставками лекарств и даже есть медикаменты, которые поставляются с перебоями еще с ноября прошлого года. Больница проинформировала Национальную службу здравоохранения (NVD) о том, что поставщик, с которым заключен договор, испытывает трудности. Однако служба не может закупать лекарства в другом месте, если договор заключен с определенным поставщиком, сообщила представитель NVD Синтия Кайиня.

Видео: Сюжет Panorāma

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