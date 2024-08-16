Видео В Курской области уничтожен мост через реку Сейм

В соседнем селе Званное также нанесены удары по мосту через Сейм.

💥🔥 Destruction of the bridge across the Seim River in the area of Glushkovo, Kursk region. pic.twitter.com/GoHRto5UVf — MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) August 16, 2024

Изображения разрушенного моста опубликованы в российских Telegram-каналах.

По информации Telegram-каналов Baza и Mash, мост обстрелян ракетами с установки HIMARS. В результате удара обрушился один пролет моста.

Комментаторы предполагают, что украинские военные могут попытаться захватить часть территории вдоль реки Сейм.

Захваченный украинцами плацдарм расположен к востоку от Глушкова, и река Сейм в этой части Курской области протекает на запад до границы России и Украины - через Глушково и Званное.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов подтвердил на платформе Telegram, что мост уничтожен.

В результате ЧП часть Глушковского района будет отделена от операции по эвакуации, сообщает пропагандистское агентство Москвы ТАСС со ссылкой на источники.

Российская армия, судя по всему, использует мосты как логистические пути.

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