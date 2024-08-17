После удачного возвращения домой застрявших в Испании подростков в СМИ прозвучали подсчеты чиновники Министерства экономики, что репатриация молодых людей обошлась в 100 тысяч евро, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
Действительно ли репатриация застрявших в Испании подростков обошлась в 100 тысяч евро?
Центр по защите прав потребителей (РТАС), организовавший репатриацию, поясняет, что прозвучавшее утверждение о 100 тысячах евро не совсем сооветствует правде. Общие расходы еще подсчитываются, и РТАС обещает, что окончательный подсчет станет известен в течение ближайших недель.
Важно то, что эти расходы будут покрыты не из денег налогоплательщиков, а из особого фонда, который накапливается из ежегодных лицензионных сборов, выплачиваемых туроператорами.
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