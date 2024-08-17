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Издание: Операция ВСУ в Курской области сорвала тайные переговоры о частичном перемерии

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Владимир Зеленский и Путин
Владимир Зеленский и Путин Фото: AFP/SCANPIX

Операция вооруженных сил Украины в Курской области сорвала тайные попытки добиться частичного перемирия с Россией, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на дипломатов.

По словам иcточников, воюющие страны должны были провести непрямые переговоры в Катаре по поводу соглашения о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Ранее об этих переговорах не сообщалось.

Указывается, что Украина и Россия планировали в этом месяце направить в Доху делегации, которые приняли бы участие в этих переговорах. Возможное соглашение означало бы частичное перемирие, отмечает издание.

По словам знакомого с ситуацией дипломата, Катар уже два месяца обсуждает с Киевом и Москвой вопрос об ударах по энергетической инфраструктуре. Согласно предоставленной им информации, стороны договорились о проведении саммита в Дохе, и оставались лишь небольшие детали, которые нужно было уточнить, однако переговоры были сорваны вторжением Украины в Курскую область.

Москва назвала наступление ВСУ в Курской области "эскалацией", сказал дипломат, осведомленный о ходе переговоров, добавив, что Киев не предупредил Доху о наступлении, пишет Русская служба ВВС.

Один из источников издания заявил, что Россия не отменила переговоры, а отложила. В свою очередь Украина все равно хотела отправить свою делегацию в Доху, но Катар отказался, так как не считает одностороннюю встречу полезной.

В канцелярии президента Украины The Washington Post сообщили, что саммит в Дохе был отложен "из-за ситуации на Ближнем Востоке", однако он пройдет в формате видеоконференции 22 августа, после чего Киев проведет консультации со своими партнерами о реализации того, что обсуждалось. Кремль не ответил на просьбы о комментарии. Белый дом отказался от комментариев, отмечает издание.

Напомним, Украина не заинтересована в оккупации российских территорий, но наступление в Курской области необходимо для того, чтобы убедить Москву в необходимости честного процесса переговоров, заявил советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк.

"Если мы говорим о потенциальных переговорах - я подчеркиваю, потенциальных, - нам нужно будет посадить Россию за стол переговоров. С нашими условиями. Мы абсолютно не планируем просить: "Пожалуйста, сядьте за стол переговоров". Вместо этого у нас есть проверенные и эффективные средства по принуждению. Кроме экономических и дипломатических есть и военный инструмент", - написал он на платформе X.

"Нам необходимо нанести России значительные тактически потери. В Курской области мы видим, что военный инструмент объективно используется, чтобы убедить Россиию вступить в честный процесс переговоров", - указал Подоляк.

Он пишет, что еще одним важным инструментом является влияние на общественное мнение в России, и оно начало меняться после того, как боевые действия перешли и на территорию России.

"Негативные изменения в психологическом состоянии жителей России станут еще одним аргументом в пользу начала хороших переговоров", - добавил Подоляк.

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