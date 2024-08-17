Издание: Операция ВСУ в Курской области сорвала тайные переговоры о частичном перемерии

В канцелярии президента Украины The Washington Post сообщили, что саммит в Дохе был отложен "из-за ситуации на Ближнем Востоке", однако он пройдет в формате видеоконференции 22 августа, после чего Киев проведет консультации со своими партнерами о реализации того, что обсуждалось. Кремль не ответил на просьбы о комментарии. Белый дом отказался от комментариев, отмечает издание.

Напомним, Украина не заинтересована в оккупации российских территорий, но наступление в Курской области необходимо для того, чтобы убедить Москву в необходимости честного процесса переговоров, заявил советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк.

"Если мы говорим о потенциальных переговорах - я подчеркиваю, потенциальных, - нам нужно будет посадить Россию за стол переговоров. С нашими условиями. Мы абсолютно не планируем просить: "Пожалуйста, сядьте за стол переговоров". Вместо этого у нас есть проверенные и эффективные средства по принуждению. Кроме экономических и дипломатических есть и военный инструмент", - написал он на платформе X.

"Нам необходимо нанести России значительные тактически потери. В Курской области мы видим, что военный инструмент объективно используется, чтобы убедить Россиию вступить в честный процесс переговоров", - указал Подоляк.

Он пишет, что еще одним важным инструментом является влияние на общественное мнение в России, и оно начало меняться после того, как боевые действия перешли и на территорию России.

"Негативные изменения в психологическом состоянии жителей России станут еще одним аргументом в пользу начала хороших переговоров", - добавил Подоляк.

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