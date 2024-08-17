В ходе переговоров стороны планировали обсудить прекращение взаимных атак на энергетическую инфраструктуру.

Это соглашение было бы эквивалентно частичному перемирию, отмечает Washington Post.

Участники готовящихся встреч надеялись, что эти переговоры могут привести к всеобъемлющему соглашению о прекращении войны.

Однако, как сообщают анонимные дипломаты, знакомые с ситуацией, после наступления украинской армии на Курскую область российская делегация отложила встречу и назвала действия Киева "эскалацией".

Россия "не отменила переговоры, они сказали - дайте нам время", - сказал один из собеседников издания.

"После Курска россияне отказались", - добавил другой источник.

Несмотря на то, что украинская сторона выразила готовность в любом случае направить свою делегацию в Доху, Катар отказался от односторонней встречи.

Отвечая на вопросы издания, администрация президента Украины заявила, что саммит в Дохе отложен "из-за ситуации на Ближнем Востоке", но состоится 22 августа в формате видеоконференции.

Кремль и Белый дом ситуацию не прокомментировали.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!