Непрямые переговоры Украины и России, которые предполагалось провести при посредничестве Катара в августе в Дохе, отложены на неопределенный срок из-за развернутого украинскими войсками в Курской области России наступления, сообщает газета Washington Post со ссылкой на приближенных к переговорам должностных лиц.
Из-за вторжения в Курскую область сорвались запланированные в Катаре переговоры Украины и России (1)
В ходе переговоров стороны планировали обсудить прекращение взаимных атак на энергетическую инфраструктуру.
Это соглашение было бы эквивалентно частичному перемирию, отмечает Washington Post.
Участники готовящихся встреч надеялись, что эти переговоры могут привести к всеобъемлющему соглашению о прекращении войны.
Однако, как сообщают анонимные дипломаты, знакомые с ситуацией, после наступления украинской армии на Курскую область российская делегация отложила встречу и назвала действия Киева "эскалацией".
Россия "не отменила переговоры, они сказали - дайте нам время", - сказал один из собеседников издания.
"После Курска россияне отказались", - добавил другой источник.
Несмотря на то, что украинская сторона выразила готовность в любом случае направить свою делегацию в Доху, Катар отказался от односторонней встречи.
Отвечая на вопросы издания, администрация президента Украины заявила, что саммит в Дохе отложен "из-за ситуации на Ближнем Востоке", но состоится 22 августа в формате видеоконференции.
Кремль и Белый дом ситуацию не прокомментировали.
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