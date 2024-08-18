Правительство ФРГ планирует ограничить военную помощь Украине

Правительство Германии не намерено в ближайшее время предоставлять Украине никакой дополнительной финансовой поддержки, пишет в субботу, 17 августа, газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS). Причиной этого называется то, что в связи с принимаемыми ведомством федерального канцлера и Минфином мерами экономии текущее бюджетное планирование не предполагает выделения на эти цели новых средств.

Как узнало издание из внутренних правительственных документов и от собственных источников, Киеву будет предоставлена только та помощь, которая уже была утверждена ранее, никакие же другие заявки министерства обороны, по требованию канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), одобрены не будут. По сведениям FAS, речь об этом шла в письме министра финансов ФРГ Кристиана Линднера (Christian Lindner) от 5 августа главе Минобороны Борису Писториусу (Boris Pistorius).

По словам источника FAS, заморозка новых выплат уже действует и ее последствия ощутимы: так, недавно не удалось профинансировать имеющуюся в наличии систему противовоздушной обороны IRIS-T.