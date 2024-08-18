Украинские дроны стали причиной пожара на нефтебазе в Ростовской области

В соцсетях распространяются видеозаписи, на которых запечатлен столб черного дыма над нефтебазой в Пролетарске, расположенной в 250 километрах от границы с Украиной.

Голубев утверждает, что дроны удалось сбить, однако их обломки привели к пожару.

Тушение пожара пришлось прекратить, так как в 5:35 последовала новая атака дронов.

Российские власти утверждают, что пострадавших в результате нападения нет.

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