Украинские дроны рано утром в воскресенье атаковали нефтебазу в Ростовской области России, приведя к крупному пожару, сообщил губернатор области Василий Голубев.
Украинские дроны стали причиной пожара на нефтебазе в Ростовской области
В соцсетях распространяются видеозаписи, на которых запечатлен столб черного дыма над нефтебазой в Пролетарске, расположенной в 250 километрах от границы с Украиной.
Голубев утверждает, что дроны удалось сбить, однако их обломки привели к пожару.
Тушение пожара пришлось прекратить, так как в 5:35 последовала новая атака дронов.
Российские власти утверждают, что пострадавших в результате нападения нет.
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