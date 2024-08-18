Латвийский дуэт Плявиньш/Фокеротс пробились в финал чемпионата Европы

Плявиньш/Фокеротс, посеянные под 25-м номером, в полуфинальной игре со счетом 2-0 (21:19, 21:19) победили голландцев Стевена ван де Вельде и Мэтью Иммерса.

Во втором полуфинале вице-чемпионы Олимпийских игр немцы Нильс Эллер/Клеменс Виклер со счетом 2-1 (18:21, 21:17, 16:14) переиграли итальянский дуэтСамуэль Коттафава/Паоло Николаи.

Финал чемпионата Европы по пляжному волейболу состоится сегодня, 18 августа, в 16:00.

Ранее стало известно, что Тина Граудиня и Анастасия Самойлова проиграли в четвертьфинале и завершили чемпионат, разделив пятое место.

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