Пляжные волейболисты Плявиньш/Фокеротс завоевали золотые медали чемпионата Европы

Плявиньш/Фокеротс, посеянные под 25-м номером, в финальном матче со счетом 2-1 (17:21, 22:20, 15:5) обыграли олимпийских вице-чемпионов немцев Нильса Эллера/Клеменса Виклера.

Примечательно, что Плявиньш и Фокеротс изначально были в списке резервистов соревнований и смогли стартовать на турнире только потому, что от участия отказались другие дуэта. Завоеванный титул чемпионов Европы - самое большое совместное достижение дуэта.

Ранее наилучшим достижением Плявиньша (в паре с Янисом Шмединьшем) на чемпионатах Европы было третье место в Берлине в 2010 году. В свою очередь 19-летний Фокеротс стал дебютантом соревнований такого уровня.

Перед этим в полуфинале латвийский дуэт со счетом 2-0 (21:19, 21:19) победил нидерландцев Стевена ван де Вельде и Мэтью Иммерса, которые в итоге одержали победу в матче за третье место и завоевали бронзовые награды.

Латыши выиграли все три матча основного турнира и начале плеф-офф с 1/8 финала.

На прошлом чемпионате Латвия в мужском турнире представлена не была.

Ранее стало известно, что Тина Граудиня и Анастасия Самойлова проиграли в четвертьфинале и завершили чемпионат, разделив пятое место.

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