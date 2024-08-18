Жительница Таллинна поделилась в Instagram трагикомическим инцидентом: водитель Bentley плюнул в машину другого участника дорожного движения, сообщает Rus.Postimees.
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Видео ⟩ Инцидент на дороге в Таллинне: раздраженный водитель Bentley плюнул в другого участника дорожного движения
"Вы обгоняете нас на скорости 90 км/ч в зоне с ограничением в 50 км/ч, и когда мы мигаем фарами из-за этого идиотского поведения, вы плюете нам в лобовое стекло???" - описывает она инцидент, произошедший в Пыхья-Таллинне на перекрестке у Горхолла.
На кадрах, которые были записаны на видеорегистратор в субботу днем, видно, как Bentley с особенным номером пролетает мимо других автомобилей, а затем внезапно меняет полосу движения. Когда едущая сзади машина мигает фарами, раздраженный водитель вылезает из роскошного автомобиля и плюет в сторону стоящего позади автомобиля.