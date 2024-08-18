Видео Инцидент на дороге в Таллинне: раздраженный водитель Bentley плюнул в другого участника дорожного движения

"Вы обгоняете нас на скорости 90 км/ч в зоне с ограничением в 50 км/ч, и когда мы мигаем фарами из-за этого идиотского поведения, вы плюете нам в лобовое стекло???" - описывает она инцидент, произошедший в Пыхья-Таллинне на перекрестке у Горхолла.