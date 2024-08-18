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Видео Украинская авиация разрушила в Курской области еще один мост

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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video/X

Украинская авиация разрушила еще один мост в Курской области России, сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

Между тем как украинские, так и российские каналы в Telegram сообщают, что украинская авиация разбомбила мост через Сейм у поселка Званное, по которому шло снабжение российских подразделений в Курской области.

Как сообщалось ранее, в пятницу украинская армия разрушила мост через Сейм под Глушково.

В Глушковском районе для снабжения российских подразделений остался только мост возле Карижи.

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