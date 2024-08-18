Украинская авиация разрушила еще один мост в Курской области России, сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.
Видео ⟩ Украинская авиация разрушила в Курской области еще один мост
Между тем как украинские, так и российские каналы в Telegram сообщают, что украинская авиация разбомбила мост через Сейм у поселка Званное, по которому шло снабжение российских подразделений в Курской области.
Как сообщалось ранее, в пятницу украинская армия разрушила мост через Сейм под Глушково.
В Глушковском районе для снабжения российских подразделений остался только мост возле Карижи.
Commander of Ukrainian Air Force Mykola Oleshchuk shared footage of the destruction of another bridge over river Seim in the Kursk region. This has a significant impact on enemy logistics in the bridgehead. pic.twitter.com/LPJjUfgEuN— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 18, 2024
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