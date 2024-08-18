CNN: РФ направила в регион военнослужащих из Ленинградского военного округа и Калининграда

Ранее, 15 августа, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби заявил телекомпании CNN, что Минобороны РФ "перебрасывают некоторые ресурсы, некоторые подразделения в Курскую область".

По оценкам одного из собеседников канала, Москва укрепляла оборону Курска в основном за счет необученных призывников из других регионов России. РФ также направила в регион военнослужащих из Ленинградского военного округа и Калининграда, уточнил CNN.

Британское издание The Economist со ссылкой на источники 11 августа сообщило, что Россия перебросила в Курскую область войска с Харьковского фронта, но с ключевого, Донбасского, направления туда пока отправлено гораздо меньше сил, чем хотелось бы Киеву.

ВСУ уничтожили еще один мост в Курской области

Тем временем, как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, воздушные силы Украины в ходе наступления в Курской области уничтожили мост через реку Сейм в селе Званное, имевший для российских военных стратегическое значение.

Всего через пересекающую весь Глушковский район реку Сейм были проложены три моста - в Глушково, Званном и селе Карыж. При этом 16 августа стало известно, что переправа в Глушково, находящемся в восьми километрах от Званного, уничтожена. Таким образом, сейчас в этом районе остался только один мост через Сейм, по которому еще возможны поставки вооружений и продовольствия для российской армии.

ВСУ 6 августа начали масштабную наступательную операцию в Курской области. Иностранные вооруженные силы впервые с окончания Второй мировой войны заняли часть территории РФ. Российские власти 9 августа ввели в Белгородской, Брянской и Курской областях "режим контртеррористической операции".

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