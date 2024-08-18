Этим летом по делу о спецрейсах экс-премьера Кришьяниса Кариньша были найдены первые виновные: дисциплинарные дела были начаты против нескольких чиновников Госканцелярии во главе с бывшим директором Янисом Цитсковскисом, они связаны с процедурами закупок и оплатой счетов. К Цитсковскису в качестве наказания Эвика Силиня применила понижение в должности, после чего он ушел с работы в Госканцелярии и обратился в суд. Использование дорогих полетов незаконным посчитали как прокуратура, так и Госконтроль, однако комиссия в ходе служебной проверки выяснила, что по поводу их допустимости имеются "разные мнения". Передача De Facto Латвийского телевидения сообщает, что, таким образом, ответственность заказчика полетов - сотрудников бюро Кариньша - комиссия не оценивала вовсе.
Дело о спецрейсах Кариньша: комиссия не нашла нарушений в действиях сотрудников бюро премьера
В апреле, когда Госконтроль опубликовал ревизионное сообщение об использовании спецрейсов в ходе командировок Кариньша, премьер-министр Силиня задачи созданной ею служебной комиссии описала так: "Я не учреждение по расследованию и могу поступать согласно тому, как сейчас указывают нормативы. И я призываю оценивать ответственность всех должностных лиц - подчеркиваю еще раз. Как ответственность Госканцелярии, так и работающих в ней людей, что включает в себя также бюро [премьера] как на уровне руководства, так и на уровне сотрудников".
На срок проверки сразу же был отстранен тогдашний директор Госканцелярии Цитсковскис. Однако, как оказывается теперь, комиссия, в состав которой была включена и парламентский секретарь Силини Даце Клявиня, ответственности ни одного сотрудника бюро премьера не усмотрела.
Цитсковскис уже ранее заявлял, что обратится в правоохранительные органы по поводу попыток повлиять на него в то время, когда Госканцелярия давала пояснения Госконтролю. Одним из предполагаемых лиц, оказавших влияние, была Клявиня, что она публично отрицала.
Главой комиссии был парламентский секретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич, который утверждает - никакого политического давления на работу комиссии не было. Комиссия пришла к выводу, что в то время решение об использовании чартерных рейсов для поездок премьер-министра не было "юридически неадекватным": "Первое, что мы оценивали, это то, могут ли такие рейсы вообще иметь место. В то время, когда мы занимались этим вопросом, мы не рассматривали каждый рейс так подробно. (...) Тогда нам не казалось юридически неадекватным решение о том, что "бизнес-класс или эквивалент" должен рассматриваться таким образом. Теперь да - я думаю, что теперь все четко понимают, что нам нужно определенно сказать "да" или "нет" и прописать это в законодательстве. Тогда не будет никаких дискуссий на эту тему".
Среди выводов комиссии - тезис о том, что в Госканцелярии не существует адекватной системы внутреннего контроля, например, обоснование выбора чартерных рейсов не документировано, что можно было бы ожидать, учитывая их высокую стоимость. В то же время комиссия не поставила под сомнение тот факт, что выбор чартерного рейса, а не другого типа рейса, может быть делом канцелярии премьер-министра. Хотя перед комиссией была поставлена задача оценить обстоятельства, при которых произошли нарушения, и действия должностных лиц администрации, в отчете не содержится никакой оценки действий представителей канцелярии премьер-министра. В нем, однако, говорится, что, будучи государственным служащим, Цитсковскис обязан был в соответствии с Законом о государственной службе отказаться от выполнения задач, в законности которых он сомневался.
"Если комиссия констатировала такую вещь, ну, такое самовольное утверждение, то комиссия должна была выяснить, кто дал такое задание, - так комментирует сам Цитсковскис. - А в отчете это не указано. Если это был Кариньш, то должно было быть написано четко и ясно: "Кариньш дал незаконное поручение Цитсковскису произвести платеж". Если это был один из чиновников из бюро премьер-министра, то это должно было быть написано четко и ясно. Сейчас же имеются абстрактные утверждения без конкретных доказательств, и это один из аргументов, который был оспорен в суде в этой жалобе".
Цитсковскис перечисляет ряд процедурных нарушений в работе комиссии, но главным из них, с которым он не согласен по существу, является то, что госслужащие должны нести ответственность за решения, принятые политическими чиновниками. Цитсковскис обжаловал дисциплинарное взыскание в суде, так как хочет, чтобы оно было признано необоснованным, но он не требует восстановления на работе. Бывший директор Госканцелярии не комментирует, имеет ли он какой-либо статус в уголовном процессе, возбужденном прокуратурой и расследуемом KNAB. Однако это весьма вероятно: KNAB подтвердил De Facto, что два человека, которые в настоящее время имеют право на защиту по этому делу, работали в Госканцелярии.
На этой неделе в должность директора Госканцелярии вступил Райвис Кронбергс, ранее занимавший должность государственного секретаря в министерствах земледелия и юстиции. Он признает, что атмосфера в Госканцелярии не самая комфортная, поскольку несколько коллег были оштрафованы. В то же время Кронбергс отмечает, что у госслужащих есть все возможности противостоять необоснованным требованиям:
"Госканцелярия также выпустила прекрасные инструкции, не помню, сколько лет назад, в которых определены как границы обязанностей политических деятелей, так и обязанности и правила государственных служащих. Я бы призвал всех еще раз прочитать эти рекомендации, следовать им и работать в их рамках. Делают ли государственные служащие что-то незаконное или им говорят делать что-то незаконное... Значит, у нас есть механизм, с помощью которого вы можете поднять тревогу по этому поводу".
Кронбергс утверждает, что в настоящее время, пока в правилах Кабинета министров о деловых поездках не будет специально оговорено использование специальных рейсов, такие полеты не должны осуществляться и он не будет их разрешать. Однако этим летом были приняты внутренние правила Госканцелярии о том, как организовывать часть чартерных рейсов - тех, что оплачиваются из бюджета Совета ЕС. Согласно правилам, глава Госканцелярии отныне будет оценивать обоснование, представленное бюро премьер-министра, и соглашаться или отказываться от использования специального чартерного авиарейса для поездки главы правительства в Евросовет и обратно.
Премьер Силиня считает, что комиссия, которая позднее в том же составе рассматривала и дисциплинарное дело против Цитсковскиса, была нейтральной и работу выполнила хорошо: "Для меня было важно, чтобы государственная служба также пришла к собственному выводу, поэтому в эту комиссию вошли люди из Министерства благосостояния, Министерства экономики, государственный секретарь Министерства юстиции, который, как я считаю, является высшим должностным лицом, ответственным за верховенство закона в стране на данный момент... (...) Один представитель бюро премьер-министра - хотя я еще раз напоминаю вам, что все представители бюро премьер-министра могли бы быть там, но не были, - только один из шести был представителем бюро премьер-министра, чтобы у нас также был доступ к информации, к документам, которые у нас здесь есть. И все они пришли к выводу, что за закупки и процесс закупок отвечает административный персонал. Сама государственная служба в прошлом проталкивала такие законы, в том числе и Госканцелярия. Что ж, это то, что мы можем заключить".
Силиня подчеркивает, что дисциплинарное дело - это лишь малая часть истории, поскольку KNAB продолжает расследование полетов Кариньша, в котором, по ее словам, еще будет много вопросов.
В апреле, после публикации отчета Госконтроля, генеральный прокурор Юрис Стуканс подчеркнул, что уголовное дело о полетах Кариньша должно быть расследовано в разумные сроки. Год - это слишком долго, речь идет о месяцах, прогнозировал тогда генпрокурор.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!