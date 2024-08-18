Дело о спецрейсах Кариньша: комиссия не нашла нарушений в действиях сотрудников бюро премьера

На этой неделе в должность директора Госканцелярии вступил Райвис Кронбергс, ранее занимавший должность государственного секретаря в министерствах земледелия и юстиции. Он признает, что атмосфера в Госканцелярии не самая комфортная, поскольку несколько коллег были оштрафованы. В то же время Кронбергс отмечает, что у госслужащих есть все возможности противостоять необоснованным требованиям:

"Госканцелярия также выпустила прекрасные инструкции, не помню, сколько лет назад, в которых определены как границы обязанностей политических деятелей, так и обязанности и правила государственных служащих. Я бы призвал всех еще раз прочитать эти рекомендации, следовать им и работать в их рамках. Делают ли государственные служащие что-то незаконное или им говорят делать что-то незаконное... Значит, у нас есть механизм, с помощью которого вы можете поднять тревогу по этому поводу".

Кронбергс утверждает, что в настоящее время, пока в правилах Кабинета министров о деловых поездках не будет специально оговорено использование специальных рейсов, такие полеты не должны осуществляться и он не будет их разрешать. Однако этим летом были приняты внутренние правила Госканцелярии о том, как организовывать часть чартерных рейсов - тех, что оплачиваются из бюджета Совета ЕС. Согласно правилам, глава Госканцелярии отныне будет оценивать обоснование, представленное бюро премьер-министра, и соглашаться или отказываться от использования специального чартерного авиарейса для поездки главы правительства в Евросовет и обратно.

Премьер Силиня считает, что комиссия, которая позднее в том же составе рассматривала и дисциплинарное дело против Цитсковскиса, была нейтральной и работу выполнила хорошо: "Для меня было важно, чтобы государственная служба также пришла к собственному выводу, поэтому в эту комиссию вошли люди из Министерства благосостояния, Министерства экономики, государственный секретарь Министерства юстиции, который, как я считаю, является высшим должностным лицом, ответственным за верховенство закона в стране на данный момент... (...) Один представитель бюро премьер-министра - хотя я еще раз напоминаю вам, что все представители бюро премьер-министра могли бы быть там, но не были, - только один из шести был представителем бюро премьер-министра, чтобы у нас также был доступ к информации, к документам, которые у нас здесь есть. И все они пришли к выводу, что за закупки и процесс закупок отвечает административный персонал. Сама государственная служба в прошлом проталкивала такие законы, в том числе и Госканцелярия. Что ж, это то, что мы можем заключить".

Силиня подчеркивает, что дисциплинарное дело - это лишь малая часть истории, поскольку KNAB продолжает расследование полетов Кариньша, в котором, по ее словам, еще будет много вопросов.

В апреле, после публикации отчета Госконтроля, генеральный прокурор Юрис Стуканс подчеркнул, что уголовное дело о полетах Кариньша должно быть расследовано в разумные сроки. Год - это слишком долго, речь идет о месяцах, прогнозировал тогда генпрокурор.

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